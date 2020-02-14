Симферополь, , 16:04 — REGNUM Крымские морские порты вынуждены сократить рабочий коллектив, поскольку находятся в тяжёлом финансовом положении из-за санкций Евросоюза. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГУП КМП.

«Оптимизация штатной численности ГУП является путём выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета республики. Это позволит избежать банкротства и ликвидации КМП», — уточнили на предприятии.

По словам специалистов, тяжелое финансовое положение обусловлено введёнными Евросоюзом санкциями по отношению к Крыму, а также началом работы транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения.

В министерстве транспорта РК заверяют, что сокращение работников КМП не нарушает требований Трудового кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которую в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием «Крымского моста».

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