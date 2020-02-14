Париж, , 15:57 — REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) 13 февраля провела в Париже презентацию заявки на право проведения в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат в Москве.

Для того, чтобы поддержать заявку ТПП РФ, делегация которой во главе с её президентом Сергеем Катыриным 13−14 февраля находится во Франции, также прибыл в Париж и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

За право проведения Конгресса с Москвой конкурируют ТПП Женевы (Швейцария) и Ставангера (Норвегия). Решение жюри будет оглашено в середине марта 2020 года.

Напомним, что Всемирный конгресс — это крупнейший форум торговых палат, организуемый Всемирной федерацией торговых палат (ВФТП), объединяющей 12 000 ТПП и бизнес-организаций мира.

Всемирный конгресс проводится каждые да года — по очереди на каждом континенте. Так, в 2019 году конгресс проходил в Южной Америки, а именно в бразильском Рио-де-Жанейро, в 2021 году предстоит проведение конгресса в Азии — Дубаи, ОАЭ. В 2023 году Всемирный конгресс будет проводиться в Европе — осталось определиться с принимающей стороной.