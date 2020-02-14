Москва, , 15:46 — REGNUM В США ожидают, что эпидемия коронавируса приведёт к новым торговым выгодам в отношениях с Китаем. Об этом 7 февраля заявил обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Для советника О'Брайен это очень хорошо. Он считает и недавно высказался на страницах ряда популярных изданий, что теперь будет перемена «развесовки» торговых договоров между Китаем и Штатами из-за возможных поставок продовольствия. Для американских фермеров это хорошо, с их точки зрения», — заявил Артамонов.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на выполнение первой части торговой сделки — в частности, приведёт к ещё большим закупкам продовольствия из США.