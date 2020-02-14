Загреб, , 15:43 — REGNUM В 2019 году в хорватских аэропортах было зарегистрировано 11,4 млн. пассажиров, что на 8,3% больше, чем в 2018 году. В двух крупнейших аэропортах — Загребе и Сплите — увеличение пассажиропотока составило 59% от общего количества пассажиров в год, сообщает агентство Hina.

Большинство пассажиров — 3,4 миллиона — были в аэропорту Загреба, что на 2,6 процента больше, чем в 2018 году, а в Сплите — 3,3 миллиона — больше на 5,7 процента.

Аэропорт Дубровника находится на третьем месте с почти 2,9 миллионами пассажиров (прирост числа пассажиров — 14,1 процента)

Другие аэропорты страны имеют более скромные показатели роста, что отчасти объясняется меньшей пропускной способностью и сезонностью.