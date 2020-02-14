Самара, 14 февраля 2020, 15:40 — REGNUM Первый электробус из Белоруссии доставили в Самару. Об этом 14 февраля сообщает 63.ru.
По информации журналистов издания, электробус прибыл в столицу Самарской области 14 февраля. Его доставили в троллейбусное депо № 1.
Сообщается, что новый транспорт будут тестировать на дорогах города в условиях зимы в течение трех месяцев. Электробус будет ходить по маршруту № 108 «Южный город» — Губернский рынок.
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