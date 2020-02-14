Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Объем денежных переводов, поступивших в Грузию из России в январе, стал ниже, чем за аналогичный период прошлого года, из стран Евросоюза наблюдается рост поступлений денег. Статистические данные опубликовал Национальный банк Грузии.

Согласно опубликованной информации, из России пришло традиционно больше всего денежных переводов. Их объем составил $21 млн или 20% от общего числа отправленных из-за рубежа в Грузию денег. Но по сравнению с январем 2019 года сумма стала ниже на 5,1%.

Вместе с тем Нацбанк Грузии отмечает, что стало больше денег приходить из стран Евросоюза. В общей сложности из Европы пришло $52,4 млн или 41,75% от всех переводов. Это на 16,15% больше, чем было годом ранее.

Наибольший рост объемов переводов отмечается из Италии, Греции, Германии и Испании.