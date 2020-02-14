Москва, , 15:35 — REGNUM Среди авторынков Европы Россия вновь заняла пятое место в январе 2020 года. Об этом 14 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что по итогам 2019 года российский авторынок занял пятое место в европейском первенстве по числу проданных легковых авто.

На первом месте оказалась Германия, где реализация автомобилей за первый месяц 2020 года упала на 7,3%, до 246,3 тыс. единиц. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) считают, что подобное падение продаж вполне ожидаемо в начале года после того, как в конце прошлого года был существенный скачок реализации.

Второе место занял итальянский авторынок, где за январь этого года было продано 155,5 тыс. машин (-5,9%). Третью строчку в европейском первенстве по реализации автомобилей занимает авторынок Британии. Продажи там также ушли в минус в начале года. Всего было продано 149,2 тыс. авто (-7,3%). Причем это самый худший результат за последние шесть лет.

Четвертая строчку у Франции. Там за месяц было реализовано 134,2 тыс. машин — на 13,4% меньше по сравнению с прошлогодним показателем продаж.

Напомним, в России за январь 2020 года было продано 102,1 тыс. авто — на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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