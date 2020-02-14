Москва, , 15:10 — REGNUM Все регионы России сталкиваются с нехваткой молодых кадров в сельских территориях, считает председатель Центрального Совета Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», член Центрального штаба ОНФ и председатель Комиссии ОПРФ по развитию АПК и сельских территорий Юлия Оглоблина. Об этом она заявила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUMM, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина подготовить и представить предложения о разработке проекта программы «Кадры для села».

«Мы рады, что наше предложение о разработке новой программы для решения кадрового вопроса на селе было услышано и поддержано президентом, — отметила Оглоблина. — Все регионы России сталкиваются с нехваткой молодых кадров в сельских территориях. Причём проблема с кадровым обеспечением сельской местности стоит остро не только в аграрной сфере, но и в отраслях образования, экономики, медицины и многих других. Молодёжь привлечь работать в село сложно, особенно поодиночке. А в команде — команде развития — молодёжи будет легче двигаться вперёд и развивать социальные проекты на селе».

По её словам, свои предложения РССМ разработает на основе накопленного опыта в процессе работы с командами развития в проекте ОНФ «Село. Территория развития». В рамках проекта эксперты провели с 10 инициативными группами обучение, определили потенциал их сельской территории, на основе которого команды разработали и запустили уникальные бизнес-проекты. По словам Оглоблиной, в селах нужны как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные виды деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года. В их числе «Росмолодежи» совместно с Минтрудом России, Минсельхозом России, Минобрнауки России поручено подготовить при участии Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» и представить предложения о разработке проекта программы «Кадры для села», предусматривающего в том числе формирование команд молодых специалистов для реализации социальных проектов в сельских населенных пунктах.

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