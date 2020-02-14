Москва, , 15:12 — REGNUM Автомобили марки Haval возглавили рейтинг самых продаваемых на авторынке России машин китайских брендов в январе 2020 года. Об этом 14 февраля сообщает «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что за первый месяц 2020 года был продан 3281 автомобиль китайских брендов, что в 2 раза превышает уровень продаж января 2019 года.

Следом за Haval в списке самых популярных авто китайских брендов в России идет марка Geely. За прошлый месяц эта компания увеличила свои продажи в стране на 149%, до 873 единиц.

Замыкает тройку лидеров Chery, чьи продажи также показали рост — на 107%. Обладателями автомобилей марки Chery в январе стали 482 автолюбителя из России.

Отмечается, что в России также многократно выросла реализация компании Changan. Если в январе 2019 года продажи этого бренда составляли всего 16 единиц, то год спустя в России был продан 301 автомобиль этой марки.

Ранее компания Haval объявила о своих планах по строительству автозавода в Индии.

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