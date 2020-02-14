История вопроса

В Литве возбуждено досудебное расследование в отношении руководства завода Grigeo в Клайпеде по подозрению в сливе неочищенных отходов в Куршский залив, который поделён между Литвой и Калининградской областью России.



Подозревается, что предприятие на протяжении десятилетия умышленно сливало отходы от производства в залив в обход очистных городских сооружений. Для этого от завода были проведены трубы к заливу. Они были тщательно закамуфлированы, но обнаружены во время внезапного рейда прокуроров, экологов и полиции в ночь на 7 января.



В спецоперации участвовали специально прибывшие в Клайпеду сотрудники из Вильнюса, а клайпедские правоохранительные органы умышленно не были поставлены в известность. Подозревается, что за почти десятилетие ущерб природе нанесён в размере 60 млн евро. Если подозрения подтвердятся, это станет самым массовым экологическим нарушением в истории современной Литвы.



Литовские торговые сети в знак протеста стали отказываться от продукции компании Grigeo – она производит гигиеническую бумагу (салфетки, туалетную бумагу и так далее), упаковочный материал, перерабатывает вторичное сырьё, работает в областях возобновляемой энергетики и поставках теплоэнергии.



Предполагается, что завод в Клайпеде после производства отчищал только небольшую часть воды в городских очистных системах, значительно снижая собственные расходы на производство, всё остальное сливалось в Куршский залив. Президент Grigeo Гинтаутас Пангонис 9 января созвал в Вильнюсе пресс-конференцию на которой утверждал, что не знал о происходящем на заводе в Клайпеде, что это ответственность руководства завода, но сожалел, что не обратил внимание на низкие расходы производства на очистку воды.

