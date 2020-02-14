Вильнюс, 14 февраля 2020, 15:06 — REGNUM Компания Grigeo Klaipėda, целлюлозно-бумажный завод которой в Клайпеде обвиняют в незаконном сливе отходов производства в Куршский залив в обход очистных сооружений, вооружился новой линией защиты. Руководство компании просит власти разрешить нанять иностранных экспертов, которые должны будут оценить нанесённый вред природе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 февраля. При этом за все работы предприятие готово самостоятельно заплатить.
В настоящий момент ущерб оценивают государственные службы Литвы, ранее минзащиты окружающей среды утверждало, что предварительный ущерб экологии составляет порядка 60 млн евро.
Напомним, что Куршский залив между собой делят Литва и Калининградская область РФ.