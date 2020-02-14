Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Российская энергетическая компания «Газпром» и Белоруссия утвердили протокол о порядке формирования цен на поставку газа в 2020 году. Об этом сообщает на сайте компании 14 февраля.

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Уточняется, что подписание состоялось в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили председатель правления российской компании Алексей Миллер, посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Также на встрече. На который присутствовал и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года российская государственная корпорация «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» условились продлить контракт на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию до 2021 году. В документе отмечалось, что цены на голубое топливо для Белоруссии определены только на январь и февраль 2020 года, при этом контрактные объёмы поставок российского газа сохраняются на уровне 2019 года.