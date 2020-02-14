Киев, , 14:59 — REGNUM Во внешней торговле Украины на страны ЕС в настоящий момент приходится 43% товарооборота, что является «феноменальным результатом», — заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Харьков 13 февраля.

Но главной новостью, подчеркнул чиновник, является то, что при этом стремительно и без всякой государственной поддержки растет торговля Украины с Китаем.

«Нет ни политического диалога, ни каравая с хлебом… но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины номер один как отдельная страна», — отметил вице-премьер.

По его словам, Украина сейчас — это место, где должны «пожениться» китайский и европейский капиталы. Кулеба объяснил схему, которая может быть выгодна стране.

«Имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем», — сказал представитель правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 1 февраля правительство Украины подтвердило, что по итогам 11 месяцев 2019 года Китай держит первое место среди стран — торговых партнеров Украины. За обозначенный период товарооборот между странами вырос на 32,5% и составил 11,7 млрд долларов США.

В правительстве подчеркнули, что ключевыми приоритетами сотрудничества с Китаем являются: сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль.