Вашингтон, , 14:54 — REGNUM На американском онлайн-аукционе Bring a trailer продаётся редкий родстер Italdesign Aztec с двумя раздельными кабинами. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Родстер, выпущенный в 1988 году, имеет две обособленные кабины — для водителя и его пассажира. Каждая из которых представляет собой съемный стеклянный колпак.

Выставленная на торги модель создана знаменитым дизайнером Джорджетто Джуджаро в честь 20-летнего юбилея итальянского дизайн-бюро Italdesign. Премьера этого автомобиля состоялась на автомобильном салоне в Турине в 1988 году.

Изначально автопроизводители планировали выпустить полсотни таких моделей, однако их было выпущено всего 18 экземпляров.

Под капотом авто размещён 250-сильный пятицилиндровый турбированный движок Audi объёмом 2,2 л. Он сочетается с 5-скоростной «механикой» и системой полного привода.

Начальная цена лота составляет 36 250 долларов (около 2,3 млн рублей).

Ранее британская компания Girardo & Co выставила на продажу коллекцию спорткаров Lancia общей стоимостью $7,5 млн.

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