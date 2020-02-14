Москва, , 14:46 — REGNUM О возможностях рефинансирования ипотеки заговорили недавно. Граждане стали перекредитовываться в других банках на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя поручение Мишустина о рефинансировании ипотечных кредитов.

«Важно отметить, что системной и просто поданной населению информации о таких возможностях до сих пор не было. По сути, российские граждане не полностью осведомлены о своих правах и возможностях в сфере финансовых взаимоотношений с государственными и частными кредитными организациями.

Сегодня практически все кредитные продукты для граждан неподъемные, да и ставка ЦБ в размере 6% могла бы быть ниже. Для заемщиков снижение ставки по кредиту даже на 0,25% является настоящим подспорьем, облегающую жизнь от зарплаты до зарплаты.

Возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов для граждан на фоне социального разворота государства к людям — это еще один правильный и логичный поступок со стороны федерального правительства.

Юридически подкованные и финансово грамотные заемщики, без сомнения, смогут оперативно воспользоваться новыми возможностями и снизить очень серьезную финансовую нагрузку с семьи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обсудить меры для снижения ипотечной ставки, а также рефинансирование уже выданных ипотечных кредитов.

Читайте также: В России могут рефинансировать уже выданные ипотечные кредиты