Амстердам, , 14:45 — REGNUM Центральное статистическое бюро Нидерландов сообщает, что в 2019 г. экономика страны выросла на 1,7%, что является самым низким показателем роста с 2014 г. В 2018 г. рост экономики составил 2,6%.

Самый высокой рост отмечен в строительном секторе, где он, несмотря на азотный кризис, составил 4,7%. С мая 2019 г. выдаётся меньше новых лицензий на строительство, однако существующие строительные проекты всё-таки смогли обеспечить рост. При этом данный показатель ниже, чем в предыдущие годы.

Потребительские расходы в 2019 г. выросли на 1,4%, по сравнению с 2% в предыдущие два года. Объём инвестиций вырос на 5,3%, а экспорт — на 2,6%.