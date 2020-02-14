Сергиев Посад, Московская область, , 14:38 — REGNUM Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

В зависимости от их роли, фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, сотрудники налоговой инспекции выяснили схему уклонения от налогов дистрибьютора бытовой техники «Поларис». Однако вместо того, чтобы пресечь данную схему, сотрудниками налоговой инспекции были приняты меры, направленные на сокрытие путём бездействия. В результате чего бюджетная система РФ недополучила 1 млрд рублей налоговых сборов.

На данный момент СКР выясняет все обстоятельства дела.