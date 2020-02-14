Ташкент, , 14:36 — REGNUM Компания «ACWA Power» (Саудовская Аравия) приступила в Узбекистане к первому этапу практических работ в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции в Сырдарьинской области, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Минэнерго Узбекистана .

«В частности, компания начала работу по изучению грунта перед началом данных строительных работ. Новая теплоэлектростанция будет расположена около существующей Сырдарьинской ТЭС и станет эффективнее нее в два раза, благодаря оснащению современными парогазовыми установками (ПГУ)», говорится в сообщении.

Согласно проекту, на новой ТЭС будут установлены две ПГУ H/J класса общей мощностью 1500 МВт, которые вдвое эффективнее турбин действующей Сырдарьинской ТЭС, что означает, что они будут вырабатывать в два раза больше электроэнергии из одной единицы природного газа.

Ведомство отмечает, инвестором используются последние модели парогазовых установок с КПД более 60%, с выработкой порядка 10,0 млрд. кВт. ч в год.

Кроме того, данные современные ПГУ имеют более длительный срок эксплуатации без ремонта, чем те, что были установлены в Узбекистане до начала 2000-х годов.

«Строительство новой теплоэлектростанции будет полностью осуществлено за счет прямых частных инвестиций, выработанная электрическая энергия будет реализовываться по долгосрочному договору», сообщает ведомство.