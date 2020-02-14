Пекин, , 14:36 — REGNUM Властям Соединенных Штатов необходимо прекратить необоснованное давление на китайские компании, в том числе Huawei. Об этом 14 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Такие действия являются неэтичными и бесчестными, они не соответствуют статусу великой державы», — сказал он.

Официальный представитель МИД КНР напомнил, что подобная практика экономического запугивания «является вопиющим отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда поддерживали».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 февраля, власти США выдвинули новые обвинения против китайской компании Huawei и её финансового директора Мэна Ваньчжоу.

В новом обвинительном заключении, подготовленном министерством юстиции США, утверждается, что Huawei прибегала к мошенническим схемам и вымогательству для присвоения разработок американских компаний в сфере высоких технологий.

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