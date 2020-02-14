Вильнюс, , 14:28 — REGNUM Министерство энергетики Литвы, правительство, другие ответственные учреждения страны ни одним словом не обмолвились об отклонении жалобы Литвы в Верховный суд Швеции на ранее негативное для Литвы решение о финансовых претензиях к Газпрому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литва ранее выдвинула претензии к Газпрому на сумму в 1,4 млрд евро за якобы переплату за газ, однако в 2016 году Стокгольмский арбитраж отклонил все претензии. В июле 2019 года Апелляционный суд Швеции подтвердил выводы арбитража, а в декабре 2019 года жалобу отклонил уже Верховный суд Швеции.

До решения Верховного суда, о котором стало известно на днях, литовские ведомства активно сообщали общественности о ходе процесса, уверяя, что Литва использует все возможности и рассчитывает на успех. Только обжалование решения стоило бюджету 9 млн евро. После окончательного решения литовские учреждения предпочли тему замолчать.