Веллингтон, , 14:26 — REGNUM Индонезия продолжает развивать экспорт индонезийской продукции в Новую Зеландию, сообщает Antara.

Генеральный директор по международным торговым переговорам Иман Памбаджо во время участия в совещании старших должностных лиц по структуре торговли и инвестициям в Веллингтоне заявил, что Индонезия борется за доступ к рынку Новой Зеландии.

Кроме того, Индонезия пригласила бизнесменов из Новой Зеландии инвестировать в Индонезию, в первую очередь, в сектор животноводства, туризма, профессионального и высшего образования, креативной экономики и культуры.

«В Новой Зеландии довольно развитая киноиндустрия. Индонезия хочет наладить сотрудничество в этой области», — отметил Иман Памбаджо.

Напомним, совещание старших должностных лиц по структуре торговли и инвестициям — это регулярный ежегодный двусторонний форум между Индонезией и Новой Зеландией.