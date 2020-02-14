Цхинвал, , 14:32 — REGNUM Контракт на поставку вина в Казахстан подписала южноосетинская «Винодельня Иронсан» на международной выставке «Продэкспо — 2020» в Москве. Об этом 13 февраля сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, первую партию в количестве 15 тыс. бутылок планируется отправить в Казахстан уже в марте. Заказчик должен будет составить заказ и выбрать виды продукции.

Стоит отметить, в Южной Осетии пока есть только одно винодельческое предприятие. Оно было открыто в 2018 году при участии инвестиций из России.