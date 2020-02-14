Москва, , 14:17 — REGNUM Газпром обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере более $246 млн. Об этом говорится в квартальном отчете корпорации.

Отмечается, что иск был подан в декабре 2019 года. Российская корпорация требует взыскать долг за природный газ, поставленный в 2017 году.

В отчете также сообщается, что в 2011—2019 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года Молдавия и Газпром продлили действующий контракт на поставку российского газа на год. Договор стороны заключили в 2008 году и не раз продлевали.

Отметим, что в октябре 2019 года в «Молдовагазе» прошли обыски. По словам нового председателя правления компании Вадима Чебана, его команда обнаружила некие коррупционные схемы.

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