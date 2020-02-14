Москва, , 14:11 — REGNUM Банк России отмечает, что продолжается снижение инфляции. Так, в январе 2020 года инфляция замедлилась на 0,6 п. п. до 2,4%, сообщается на сайте регулятора.

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ЦБ РФ связывает снижение с выходом из расчета повышения ставки НДС в 2019 году.

Кроме того, значительное влияние оказало укрепление рубля в 2019 году и снижение цен на плодоовощную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в I квартале 2020 года, по оценке Банка России, составит около 2%.

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