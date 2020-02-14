Бишкек, , 14:05 — REGNUM Правительство Киргизии работает над созданием условий, чтобы услуги по пересадке органов были доступны гражданам республики без выезда в другие страны. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, выступая на международной конференции, посвященной трудностям и ошибкам в хирургии и трансплантологии.

Высокопоставленная чиновница акцентировала внимание на том, что Киргизия имеет как определенные достижения, так и проблемы в развитии трансплантологии.

«Это необходимость совершенствования законодательства, регулирующего эти вопросы, отсутствие высокотехнологичного оборудования и специализированной лабораторной службы», — пояснила она.

Подводя итог своего выступления, Омурбекова отметила, что развитие трансплантологии — это один из стратегических приоритетов медицинской отрасли, а потому Киргизия не должна отставать от мировых трендов, помогающих спасать жизни людей.

ИА REGNUM напоминает, что в ранее парламент Киргизии отказался одобрить проект закона «О трансплантации органов и тканей человека» из-за опасений, что если частным клиникам разрешить проводить соответствующие операции, то это может привести к похищениям людей для их последующей продажи на органы.

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