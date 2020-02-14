Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Взаимный товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $21,3 млрд, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Об этом 14 февраля сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Экспорт вырос на 4,5%, до $6,317 млрд, импорт — на 6,3%, до $14,979 млрд. На Россию приходится 92,4% от общего объема товарооборота, на Киргизию — 4%, на Белоруссию — 3,6%, Армению — 0,1%.

В структуре экспорта на минеральные продукты приходится 39,4%, на металлы и изделия из них — 26%, продукты химической промышленности и связанных с ней отраслей — 14,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года объем внешнего товарооборота Казахстана составил $97 млрд, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

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