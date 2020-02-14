Берлин, , 14:06 — REGNUM Рост экономики Германии в четвертом квартале 2019 года значительно замедлился, об этом 14 февраля сообщает Associated Press со ссылкой на данные государственного статистического агентства.

По данным ведомства, рост немецкой экономики в 2019 году составил всего 0,6%, а за четвертый квартал его вообще не было, что отражает значительные трудности для всего Евросоюза.

Эксперты отмечают, что одной из причин замедления роста крупнейшей экономики Евросоюза стали торговые войны между США и Китаем. Еще одним фактором является теория глобального потепления, лоббисты которой вынуждают страны реструктурировать свои экономики для сокращения выбросов парникового газа в атмосферу.

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