Москва, , 14:00 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Поволжье в первом месяце 2020 года составили специалисты «Автостат Инфо».

Первое место в этом списке принадлежит отечественному автомобилю Lada Granta. За январь его приобрели 3122 жителя Поволжья.

На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta. За прошлый месяц было продано 1113 таких авто, причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 37%.

На третьей строчке оказался еще один представитель АвтоВАЗа — универсал Lagrus, обладателями которого стали 790 автолюбителей из Приволжского ФО. Рост продаж этого автомобиля составил 4,5%.

Четвертое и пятое места соответственно заняли южнокорейский Hyundai Solaris (708 ед.; +30%) и французский Renault Duster (706 шт.; +1,6%).

Стоит отметить, что всего на авторынке Поволжья в январе 2020 года было продано 25 725 автомобилей — это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, за январь 2020 года в России было продано 102 102 легковых и легких коммерческих автомобилей — на 1,8% больше, чем в январе 2019 года.

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