Москва, , 13:14 — REGNUM Турция сокращает закупки российского газа. Так, импорт газа из России в 2019 году был снижен на 35%. Такая информация содержится в отчётности газового холдинга Газпром.

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Уточняется, что в 2018 году Газпром поставил в Турцию 23,964 млрд куб. м газа. В прошлом году этот показатель снизился более чем на треть — до 15,51 млрд куб. м. Это самый низкий показатель с 2004 года.

Экспорт энергетической компании в страны Западной Европы в целом за 2019 год сократился на 9%, достигнув 147,44 млрд куб. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что холдинг планирует увеличивать поставки газа на европейский рынок на десятки млрд кубометров. По её словам, в настоящее время ведутся переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объёмов газа.