Ульсан, Южная Корея, , 13:05 — REGNUM С 24 по 26 июня в южнокорейском Ульсане состоится третий российско-корейский форум межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Ульсана.

По их словам, 14 февраля представители мэрии, правительства и ряда ведомств провели заседание рабочей группы по подготовке к данному мероприятию. На нём стороны обсудили организационные вопросы и имеющиеся проблемы.

Отмечается, что в рамках форума представители России и Южной Кореи проведут встречу на региональном уровне, российско-корейский саммит, на котором обсудят пути развития трехстороннего сотрудничества между Россией, КНДР, Южной Кореей, а также сотрудничества в сфере бизнеса и энергетики. Кроме того, пройдут встречи на тему новейших технологий и культуры и искусства.

Напомним, что в 2020 году Южная Корея и Россия празднуют 30-летие установление дипломатических отношений.

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Известно, что форум межрегионального сотрудничества проводится ежегодно с 2018 года в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного во время Российско-корейского саммита, который прошёл во Владивостоке в сентябре 2017 года.