Бишкек, , 12:55 — REGNUM Европейский союз перечислил грант в размере €5,75 млн (около 366 млн рублей) правительству Киргизии в рамках бюджетной поддержки сектора социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в республике.

Эти деньги обещают потратить на улучшение взаимодействия между министерством труда и социального развития и негосударственными организациями, предоставляющими услуги уязвимым слоям населения, на развитие фостерных служб для детей, на реформу детских интернатов и развитие профессии соцработника.

Отмечается, что это третий и последний грант, предоставленный киргизским властям в рамках программы бюджетной поддержки системы соцзащиты республики.

Общая сумма грантовых средств, выделенных по этой программе с 2016 года, составила €16,5 млн (около 1,05 млрд рублей).