Бишкек, , 12:53 — REGNUM «Энергетика, промышленность и недропользование являются столпами экономики Киргизии. Однако, реальных предложений и шагов, способных поднять данные отрасли на новый этап развития, не хватает», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании коллегии госкомитета промышленности, энергетике и недропользования, передает пресс-служба правительства.

По его словам, неплохие результаты в горнорудной отрасли обеспечила не столько работа чиновников этого ведомства, сколько усилия властей по улучшению условий для ведения бизнеса в стране.

«Это говорит о том, что ведомство не в полной мере справляется со своими задачами. Возникающие проблемы между инвесторами и местным населением — тоже результат недоработок, ведь люди часто не информированы о целях и задачах, выгоде от деятельности тех или иных производств», — подчеркнул глава правительства.

Говоря об энергетической отрасли республики, высокопоставленный чиновник отметил, что каждый год в Киргизии фиксируются большие технические и коммерческие потери электроэнергии, но реальных шагов, нацеленных исправление происходящего, не предпринимается.

«В этом году ожидается маловодье, и нам как-то нужно будет выходить из этой ситуации. Сколько лет мы говорим о развитии малой гидроэнергетики, но конкретного видения развития этого направления и планов работы не видно», — констатировал Абылгазиев.

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