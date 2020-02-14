Краснодар, , 12:53 — REGNUM Поставки подсолнечного масла в Азербайджан намерены увеличить производители этого продукта в Краснодарском крае. Как сообщили 14 февраля в пресс-службе администрации региона, о заключении внешнеторгового контракта стороны договорились в рамках 27-й международной выставки «ПРОДЭКСПО», которая проходит в Москве. Краснодарский край на мероприятии представляют шесть предприятий — производители кондитерских изделий, натуральных чипсов из бананов, сухих, быстрорастворимых напитков, растительных масел.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, кубанской компанией, которая занимается производством подсолнечного масла, достигнута «стопроцентная» договорённость о заключении контракта на поставку продукции в Азербайджан. Помимо этого ведутся переговоры с представителями Ливии и Узбекистана. Растительное масло с Кубани уже поставляется в Армению, Киргизию, Китай, Узбекистан и Азербайджан.

«Детали контракта уточняются, сделка должна успешно состояться в самое ближайшее время. Поставками продукции еще одного краевого производителя масла заинтересовались представители Казахстана», — сообщили в ведомстве.

Также в рамках выставки продукцией, произведённой в Краснодарском крае, заинтересовались представители Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Белоруссии, Израиля, Монголии, Китая, Южной Кореи и Италии.