Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Японская автокомпания Honda объявила об отзыве в Соединённых Штатах 241 000 моделей Odyssey из-за проблем с электропроводкой, которые могут привести к короткому замыканию. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителя Honda.

По словам официального представителя компании Криса Мартина, общее количество автомобилей подлежащих отзыву в США составляет 272 тыс. единиц, а 31 тыс. машин были отозваны на других рынках.

Известно о трех случаях возгорания, которые были вызваны проблемой с электропроводкой. В документах Национального управления безопасностью движения на трассах США сказано, что соединение проводов вспомогательной электрической розетки, которое находится между сиденьями третьего ряда, может быть зажато между кузовом и задней панелью. Это может вызвать повреждение проводов, что в свою очередь может привести к короткому замыканию.

Ранее стало известно, что Honda собирается продавать новый Jazz 2020 на европейских рынках только с двухмоторным гибридным агрегатом.

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