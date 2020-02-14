Бишкек, , 12:14 — REGNUM В 2019 году внешнеторговый оборот Киргизии сложился на уровне $6 млрд 869,3 млн (436,9 млрд рублей) и по сравнению с 2018 годом снизился на 3,6%. Такие данные приводятся в материалах национального статистического комитета республики.

При этом экспорт киргизстанской продукции вырос на 7% и достиг $1 млрд 965,5 млн (125,9 млрд рублей). Импортные поступления, напротив, сократились на 7,3% — до $4 млрд 903,8 млн (311,9 млрд рублей).

За минувший год Киргизия наторговала с другими государствами-членами Евразийского экономического союза на $2 млрд 636,7 млн (167,7 млрд рублей), что по сравнению с показателем 2018 года меньше на 5,9%.

В том числе с Россией — на $1 млрд 633,1 млн (103,9 млрд рублей), что на 12,6% меньше, чем в 2018 году.

При этом экспортные поставки в страны ЕАЭС снизились на 3,1% — до $621,1 млн (39,5 млрд рублей), а импортные поступления сократились на 6,7% — до $2 млрд 15,6 млн (128,2 млрд рублей).