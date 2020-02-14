Тегеран, , 12:21 — REGNUM Власти Ирана готовы к переговорам с Белоруссией о поставках в эту страну нефти. Об этом сообщил посол Ирана в Минске Саид Яри.

Он отметил, что Иран, будучи одним из крупнейших мировых поставщиков нефти, всегда ищет возможности для продажи этого сырья. Белоруссия является потенциальным покупателем, она уже приобретала иранскую нефть, и к переговорам с Минском в Иране полностью готовы.

«Но это чисто коммерческий вопрос», — цитирует Яри «Интерфакс-Запад».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии ищут альтернативу поставкам российской нефти.

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