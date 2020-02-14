Москва, , 11:50 — REGNUM Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс не верит в виновность бизнесмена Бориса Минца, заочно арестованного Басманным судом Москвы.

«Борис Минц был, есть и останется моим другом, поэтому мне непросто высказаться объективно, не поддаваясь эмоциям. […] Я не верю в виновность Бориса Минца и его сыновей и уверен, что придёт время, и Борис снова будет строить в России новые прекрасные здания и развивать созданный и любимый им и тысячами посетителей Музей русского импрессионизма в Москве», — написал Чубайс в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллиардной растрате. Обвинения против него выдвинуты по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). В 2018 году бизнес предпринимателя Бориса Минца в России начал проверять Следственный комитет. Поводом для начала проверок стало обращение главы банка «Открытие» по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд рублей в августе 2017 года.

Сам Борис Минц вместе с семьёй находится в столице Великобритании.

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