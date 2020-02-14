Пекин, , 11:49 — REGNUM Японская автокомпания Honda приступила к продажам в Китае рестайлингового кроссовера Honda XR-V, который по своей технической начинке похож на европейский Honda HR-V. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

В КНР для клиентов доступны сразу семь модификаций. Отмечается, что по своей технической начинке автомобиль похож на европейский вариант Honda HR-V.

Дизайн китайской версии рестайлинговой Honda XR-V отличается модернизированной радиаторной решёткой, иными бамперами, оригинальной формой фар и более многообразной палитрой цветов для кузова. Кроме того, обновлённый кроссовер оснащён системой выхлопа с двойными патрубками.

Внутри авто размещён новейший мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем размером 8 дюймов.

Ранее помощник руководителя проекта Honda E Такахиро Шинья заявил, что в автокомпании Honda допускают появление в своей модельной линейке электрокаров «заряженной» версии Type R.

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