Пекин, , 11:15 — REGNUM Коронавирус тормозит работу судоходных компаний во всём мире. Морякам после многонедельных рейсов запрещено сходить на берег в Китае. Менеджмент компаний ищет замену китайским морякам, потому что во многих странах введён запрет на въезд китайских граждан. Моряки КНР теряют работу и доход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском профсоюзе моряков (РПСМ).

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РПСМ сообщил, что распространение в Китае коронавируса оказывает негативное влияние на вопросы, связанные с судоремонтом, из-за общей нехватки специалистов и рабочей силы. Пока международные организации корректируют ситуацию. Однако отмечается: если паника, связанная с коронавирусом, будет продолжаться, это приведёт к тому, что суда всё меньше будут заходить в Китай, будет всё меньше экипажей с моряками из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса в Китае уже привело к обвалу на алмазном рынке.