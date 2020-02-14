Киев, , 11:09 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала. Добиться выплат он намерен через суд. Соответствующий иск Витренко уже подал в Печерский районный суд Киева. Об этом топ-менеджер «Нафтогаза» заявил в программе «Обратный отсчёт» на украинском «Первом канале».

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Витренко подчеркнул, что премия является частью зарплаты и прописана в его трудовом договоре. Топ-менеджер должен был получить деньги еще до 30 декабря 2019 года, но этого так и не произошло.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2019 года после длительных переговоров Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины и урегулированию взаимных требований.

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