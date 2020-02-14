Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Средневзвешенная ставка по предоставленным в декабре 2019 года жителям Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и Санкт-Петербурга рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 8,89% и 8,83% годовых, соответственно. Это минимальное значение за последние 10 лет, сообщает 14 февраля пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

За декабрь 2019 года жители СЗФО получили 45,3 млрд рублей ипотечных жилищных кредитов, что на 2,7% больше, чем в декабре 2018 года. При этом количество предоставленных кредитов несколько снизилось — на 8,6% по сравнению с декабрем 2018 года, и составило 17,5 тысяч рублей.

Основной объем ипотеки в СЗФО в декабре 2019 года был предоставлен банками жителям Петербурга — 25,2 млрд рублей.

«Это на 12,2% больше, чем годом ранее. Всего жители СЗФО в 2019 году получили 151,2 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 366,9 млрд рублей, что на 5,4% меньше по сравнению с 2018 годом. Петербургским заемщикам банки выдали 193,4 млрд рублей, что также меньше (на 3,5%), чем в 2018 году», — подчеркнули в банке.

Средняя сумма ипотечного кредита в СЗФО составила 2,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3 млн рублей.

Объем задолженности жителей СЗФО перед банками по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2020 года возрос на 19,3% по сравнению с началом 2019 года и составил 939,7 млрд рублей, из которых на жителей Санкт-Петербурга приходилось 475,1 млрд рублей.

Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов в СЗФО составила 0,6%, в Санкт-Петербурге — 0,7%.

Как сообщало ИА, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по ипотеке в 9% не способна помочь улучшить жилищные условия граждан. Ставки должны опуститься ниже 8%, и нужно сделать так, чтобы у банков «не было возможности накручивать ставку», отметил премьер-министр.