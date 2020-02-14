Сеул, , 11:04 — REGNUM Из-за праздников и частичных забастовок в январе 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад объёмов производства автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года в Южной Корее произвели 251 573 автомобиля, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи на внутреннем рынке также сократились на 14,7%, до 116 153 автомобилей.

Отмечается, что продажи отечественных автомобилей сократились на 15,9%, до 98 755 автомобилей. Известно, что продажи южнокорейских автомобилей на внутреннем рынке упали ниже отметки в 100 тыс. единиц спустя шесть лет и одиннадцать месяцев.

Продажи импортных автомобилей на рынке Южной Кореи упали на 7%, до 17 398 единиц. Продажи автомобилей из Германии выросли на 7,3% благодаря выпуску новых моделей Volkswagen Audi Group, однако продажи автомобилей из Японии упали на 64,8%. В частности, продажи Honda сократились на 50,5%, Toyota — на 59,9%, Nissan — на 82,7%, Lexus — на 66,8%, Infiniti — на 99,4%.

Объём продаж экологически чистых автомобилей на внутреннем рынке страны сократился на 17,2% и составил 7 493 единиц.

С другой стороны, экспорт автомобилей из Южной Кореи в январе сократился на 28,1%, до 150 974 единиц. Экспорт автозапчастей также сократился на 15%, до $1,74 млрд.