Красногорск, , 10:54 — REGNUM Арбитраж Московской области 24 марта 2020 года планирует начать рассмотрение иска Госстройнадзора к застройщику проблемного жилого комплекса «Опалиха Парк» в Красногорске, который не был сдан в срок. С ООО «Авест» истец требует более 586 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан главным управлением строительного надзора Московской области 6 февраля 2020 года, сумма претензий составила 586 113 000 рублей. Ведомство требует обязать ответчика «возвратить на расчётный счёт денежные средства участников долевого строительства».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в Москве в ноябре 2005 года. С 2015 года собственниками компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей являются её директор Эльдар Челидзе и Илья Федотов. У обоих обширные бизнес-активы в Москве и Подмосковье.

Напомним, под комплекс запланировали участок на 19 га. По проекту ЖК должны были построить в две очереди, первая из которых включает пять домов и помещения соцназначения. Сдать его планировали в 2019 года, но стройка оказалась заморожена. Свои квартиры ждут свыше 600 дольщиков. В адрес застройщика в 2019 году также было подано два банкротных иска, но оба возвращены заявителям.