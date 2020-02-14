Нур-Султан, , 10:46 — REGNUM Катарский инвестиционный фонд планирует участвовать в работе Казахстанского инфраструктурного фонда. Об этом заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает 14 февраля издание InBusiness.

По его словам, стороны намерены финансировать совместные проекты на территории Казахстана. Министр считает, что наиболее перспективным направлением является сотрудничество в области финансов и банкинга.

Даленов напомнил, что власти Казахстана создают условия для наращивания сотрудничества с Катаром. В частности, с 1 октября 2019 года введен безвизовый режим. Кроме того, стороны подписали меморандум о воздушном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, катарская компания Qatar Airways планирует запустить прямое авиасообщение Доха — Нур-Султан и Доха — Алма-Ата.

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