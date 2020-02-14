Сеул, , 10:25 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса экспортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен составил 96,59 пунктов, что на 0,8% меньше по сравнению с декабрем 2019 года.

Известно, что стоимость угля и нефтепродуктов сократилась на 2,8%, на компьютеры, оптическое и электронное оборудование — на 0,7%. Отмечается, что цены на полупроводниковую память DRAM упали на 2,5%, на дизельное топливо — на 4,1%, на реактивное топливо — на 5,7%.

Специалисты отмечают, что в отличие от коронавируса падение среднего курса воны к доллару на 1%, до 1 164,28 вон (~$1), повлияло на сокращение индекса.

Индекс импортных цен также сократился на 0,8%, до 107,95 пунктов.

В январе текущего года цены на нефть в Дубае сократились на 0,9%, до $64,32 за баррель. Стоимость сырой нефти упала на 1,9%, лигроина — на 3,2%, СПГ — на 2%.