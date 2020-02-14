Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Американская компания Tesla проведет в Китае отзывную кампанию, затрагивающую 3 100 электромобилей Model X. Об этом 14 февраля сообщает Reuters.

Отзыву подлежат электрокары, которые были выпущены с июня 2016 года. Причиной отзывной кампании стала неисправность усилителя рулевого управления. Это может привести к проблемам с управляемостью авто.

Ранее стало известно, что Tesla отзывает 15 тысяч электрифицированных кроссоверов Model X в США и Канаде в связи с неисправностью рулевого гидроусилителя.

Читайте также: Tesla дистанционно отключила автопилот на перекупленной Model S за неуплату