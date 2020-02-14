Ташкент, , 10:08 — REGNUM Теплоэлектростанции (ТЭС) Узбекистана выработали в 2019 году 56,4 млрд кВт∙ч, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства энергетики республик.

По данным на 1 января 2020 года в Узбекистане действовало 11 ТЭС, в том числе три ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) общей установленной мощностью 13,5 ГВт.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) составила 6,5 млрд кВт∙ч. Всего в стране работают 42 электростанции этого типа, в том числе 12 крупных ГЭС, 28 малых и одна микроГЭС. Общая установленная мощность ГЭС составляет 1,93 ГВт. Таким образом, ТЭС вырабатывают 89,7% электроэнергии в стране, ГЭС — 10,3%.

Отметим, что данные государственного комитета Узбекистана по статистике по объему выработки электроэнергии в 2019 году не совпадают с данными министерства энергетики. В частности, в комитете сообщили о выработке в 61,64 млрд кВт∙ч, в министерстве — 62,9 млрд кВт∙ч.

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