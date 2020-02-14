Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Дилерский центр компании Subaru в Калифорнии (США) установил наценку на редкую модель Subaru WRX STI S209 в $50 тыс. (около 3,2 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Motor1.

Это не единственный случай, когда дилеры так сильно завышают цену на модели из ограниченной серии. Ранее подобным образом взвинтили цены дилеры японской компании Toyota на купе Supra и продавцы мощного американского автомобиля Dodge Challenger Demon. Тем не менее дилеры Subaru в этом вопросе побили все рекорды.

Стоит отметить, что минимальная рекомендуемая стоимость, которую изначально установил японский бренд на WRX STI S209 составляла 63 995 долларов (около 4,1 млн рублей). Теперь же стоимость этого авто в Калифорнии составляет 115 750 долларов (около 7,3 млн рублей).

Сообщается, что всего компания планирует собрать 209 экземпляров Subaru WRX STI S209.

Напомним, в прошлом году российские дилеры японской марки Subaru продали 7 686 новых автомобилей, что на 4% больше, чем в 2018 году.

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