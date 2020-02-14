Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Семнадцать моделей автомобилей южнокорейского конгломерата Hyundai Motor Group получили самую высокую оценку на краш-тестах в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Согласно опубликованным данным, автомобили Hyundai Nexo, Genesis G70 и G80 получили награду Top Safety Pick +, а автомобили Hyundai Avente (Elanta), i30 (Elanta GT), Veloster, Sonata, Kona, Tucson, Palisade, Santa Fe и автомобили KIA K3 (Forte), Soul, Stigner, Sportage и Sorento — награды Top Safety Pick.

Известно, что в 2020 году награды Top Safety Pick + были удостоены 23 автомобиля, а награды Top Safety Pick — 41 автомобиль.

Top Safety Pick определяет по итогам краш-тестов автомобили, оптимально защищающие водителя и пассажиров при лобовых, боковых и тыловых столкновений. Машины оценивают на основе измерений степени деформации салона, повреждений манекенов и анализа замедленной съемки при ударе.

Страховой институт дорожной безопасности — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния. Деятельность организации направлена на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, ущерба, а также тяжести травм, полученных в авариях.