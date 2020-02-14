Бишкек, , 09:07 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий отсрочку до 2026 года обязательного всеобщего налогового декларирования. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Одобренный киргизстанским лидером законодательный акт также предусматривает, что начиная с 2021 года единую налоговую декларацию обязаны будут предоставлять:

физические лица, занятые в органах, учреждениях, предприятиях и организациях, находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

физические лица, занятые в государственных органах, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в организациях с государственной долей участия;

физические лица, являющиеся гражданами Киргизии или имеющие вид на жительство в Киргизии или статус кайрылмана (киргиза-переселенца на историческую родину), получивших доходы от деятельности в международных организациях;

физические лица, понесших разовые расходы на сумму, превышающую в 3000 раз размер расчетного показателя в налоговом периоде, направленные на приобретение ими права собственности или иного права на имущество.

С 2023 года налоговую декларацию обязаны будут предоставлять физические лица, получившие налогооблагаемые доходы в налоговом периоде.

А начиная с 2025 года, требование об обязательном предоставлении единой налоговой декларации будут распространяться на все категории физических лиц.