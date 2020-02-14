Париж, , 08:13 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что эпидемия коронавируса окажет реальное влияние на глобальный рост и экономику страны, передает BFM TV.

«Наша оценка состоит в том, что на 0,2% сократиться рост экономики в мире и на 0,1% во Франции. Это реальное влияние. Если эпидемия приобретет более широкие масштабы, это влияние, конечно, будет сильнее», — подтвердил министр экономики и финансов.

В 2003 году, когда произошла эпидемия пневмонии, на Китай приходилось 8% мирового производства. Сегодня это число составляет почти 20%. Тот факт, что китайская экономика работает на холостом ходу, проблематичен для цепочки создания стоимости во многих отраслях промышленности.

Отвечая на вопрос о возможной дискриминации китайской компании Huawei во Франции, в рамках создания сети 5G, Бруно Ле Маре заявил, что «французское государство принимает меры предосторожности для обеспечения интересов и суверенитета страны».

По словам министра, компания Huawei сможет продолжить работу во Франции над созданием сети 5G, но правительство введет определенное количество ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, двое из одиннадцати человек, госпитализированных после заражения новым коронавирусом, «вылечены» и покинули больницу.

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